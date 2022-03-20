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34 минуты назад

Си Цзиньпина уличили в предложении «обменять» помощь Украине на Тайвань

Lenta.ruLenta.ru

Власти Китая готовы помочь Украине и встать на ее сторону, но только в обмен на суверенитет Тайваня. Чтобы заручиться поддержкой Пекина, Белому дому предстоит пожертвовать независимостью острова. Об этом пишет издание TFI Global, ссылаясь на разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшийся 18 марта.

Отмечается, что американский лидер предложил смягчить отношение к Китаю в том случае, если местные власти объединятся с Вашингтоном против Москвы. Однако в ответ Си намекнул, что для этого американским властям предстоит «обменять» вопрос о тайваньском суверенитете на поддержку Пекина. «Некоторые люди в США посылают неправильные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, и это очень опасно... Если тайваньский вопрос не будет решен должным образом, это окажет подрывное влияние на отношения между двумя странами», — якобы подчеркнул Си в ходе разговора.

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В ответ Байден заявил, что не изменит политику в отношении острова и продолжит выступать против «любых односторонних изменений статус-кво».

Власти США не раз критиковали нейтральные заявления Китая о военной операции России на Украине и призывали Пекин прямо заявить о своей позиции. Министр иностранных дел КНР Ван И в ответ отмечал, что позиция Китая в отношении ситуации на Украине объективна и справедлива.

В мире,Видео,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,
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