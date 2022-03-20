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9 минут назад

На Украине запретили оппозиционные партии

Елена Прошина

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил работу 11 политических партий. Об этом заявил лидер украинского государства Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам страны, опубликованном в его официальном Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

На Украине запретили оппозиционные партии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что СНБО принял такое решение в связи с боевыми действиями на территории страны и информацией о «связи некоторых политических структур с Россией». Любая деятельность нескольких политических партий в стране приостанавливается на время военного положения.

Речь идет о партиях «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо».

Зеленский подчеркнул, что меры по остановке деятельности названных партий должны быть приняты немедленно. Он поручил Министерству юстиции Украины заняться этим поручением.

Ранее сообщалось, что действия бывшего президента Украины Петра Порошенко, который намеревался закрепить в конституции страны курс на членство в НАТО, спровоцировали специальную военную операцию России на территории соседнего государства. Такое мнение выразил советник руководителя офиса главы государства Алексей Арестович.

В мире,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,НАТО,
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