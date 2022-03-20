Зеленскому предложили убежище в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому убежище в Соединенном Королевстве на время боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times.

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По его словам, такая мера обсуждалась еще до эскалации конфликта. Джонсон пояснил, что они с Зеленским обсуждали возможные варианты действия при «плохом» сценарии.

«Должен сказать, что Владимир [Зеленский] всегда был предельно ясен: он [заявил, что] обязан украинскому народу, собирается оставаться там [на Украине]», — рассказал он.

Джонсон добавил, что может в скором времени нанести визит в Киев, хотя специальная военная операция по приказу президента России Владимира Путина продолжается. По его словам, он «горит желанием поддержать» Зеленского любым способом. Джонсон добавил, что его визит, может, и не будет действенным способом поддержки, но он считает чрезвычайно важным выразить свое отношение к происходящему.

«Со стратегической, политической, экономической и моральной точек зрения чрезвычайно важно, чтобы Путин потерпел неудачу, а Зеленский преуспел», — пояснил он.