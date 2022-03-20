Зеленскому предложили убежище в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому убежище в Соединенном Королевстве на время боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times.
По его словам, такая мера обсуждалась еще до эскалации конфликта. Джонсон пояснил, что они с Зеленским обсуждали возможные варианты действия при «плохом» сценарии.
«Должен сказать, что Владимир [Зеленский] всегда был предельно ясен: он [заявил, что] обязан украинскому народу, собирается оставаться там [на Украине]», — рассказал он.
Джонсон добавил, что может в скором времени нанести визит в Киев, хотя специальная военная операция по приказу президента России Владимира Путина продолжается. По его словам, он «горит желанием поддержать» Зеленского любым способом. Джонсон добавил, что его визит, может, и не будет действенным способом поддержки, но он считает чрезвычайно важным выразить свое отношение к происходящему.
«Со стратегической, политической, экономической и моральной точек зрения чрезвычайно важно, чтобы Путин потерпел неудачу, а Зеленский преуспел», — пояснил он.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского 14 марта сообщили, что он не собирается покидать Киев. Кроме того, украинский лидер 10 марта заявил, что вся его семья находится на территории Украины.