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31 минуту назад

Порошенко пригласил Байдена на Украину

Lenta.ruLenta.ru

Бывший президент Петр Порошенко пригласил лидера США Джо Байдена приехать на Украину, передает CNN.

Порошенко пригласил Байдена на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Порошенко, американскому президенту, который на предстоящей неделе приедет в Европу на саммит НАТО в Брюсселе, стоит посетить Киев.

«Почему бы и нет, почему бы моему очень хорошему другу, очень хорошему другу Украины Джо Байдену, лидеру глобального мира, не приехать сюда на следующей неделе в качестве символа нашей солидарности?», — поинтересовался он.

Украинский экс-президент также добавил, что это помогло бы продемонстрировать, что «весь мир вместе с нами против России».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после своего визита в Киев призвал Байдена, а также лидеров Франции, Германии и Великобритании отправиться на Украину.

«Они должны смотреть в глаза женщинам и детям и помогать им сохранить свою жизнь и свою независимость», — подчеркнул он.

В мире,Матеуш Моравецкий,Джозеф Байден,Петр Порошенко,НАТО,
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