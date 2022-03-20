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1 час назад

Австралия заявила о новом пакете военной помощи Украине

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Австралия подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел страны.

Австралия заявила о новом пакете военной помощи Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Объем нового пакета составит 21 миллион австралийских долларов (15,5 миллиона долларов США). С учетом последних шагов Канберры общая сумма ее военной помощи Украине достигла 91 миллиона австралийских долларов (67 миллионов долларов США). При этом отмечается, что в пакет войдут дополнительные материалы из запасов сил обороны Австралии.

Ранее министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что страна вводит санкции в отношении двух российских предпринимателей, владеющих активами и акциями австралийских компаний, а также против 11 банков РФ. Под санкции также попали все государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России.

В мире,Санкции,
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