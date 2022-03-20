В Германии произошел раскол по вопросу санкций против РФ

Введение эмбарго на поставки российских энергоносителей в Германию было бы контрпродуктивным решением. Эта мера в первую очередь навредит простым жителям Германии, а не экономике России. Об этом заявил глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман, сообщает URA.RU со ссылкой на газету Handelsblatt.

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«Немедленное эмбарго на газ, каменный уголь и нефть было бы контрпродуктивным, оно бы навредило экономике и потребителям Германии гораздо больше, чем России», — заявил он.

Хофман добавил, что правительству ФРГ необходимо больше диверсифицировать поставки энергоресурсов, однако сделать это за короткий период времени невозможно.

Ранее министерство экономики Германии заявило о готовности отказаться от поставок газа из России в связи с эскалацией конфликта на Украине. Отмечается, что власти ФРГ планировали создать новое законодательство, в котором предусмотрено закрепление ряда вопросов о заполнении газохранилищ на зиму.