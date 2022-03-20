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41 минуту назад

Болтон заявил о большой стратегической ошибке Байдена

Елена Прошина

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что нынешний глава американского государства Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку перед эскалацией конфликта на Украине. Он уверен, что им не стоило говорить о политике невмешательства Запада в случае военного конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Болтон заявил о большой стратегической ошибке Байдена
Фото: ReutersReuters

По его словам, США и НАТО несколько месяцев подряд заявляли, что не будут посылать западные войска в помощь Украине в случае эскалации конфликта и ввода войск России на территорию страны. Болтон подчеркнул, что это было «большой ошибкой».

«Если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете», — отметил Болтон.

Он добавил, что властям России нельзя было позволять заранее знать о стратегии США и НАТО.

Кроме того, бывший глава администрации президента США заявил о необходимости изменить подход к России и применить «стратегию Рональда Рейгана», а именно — сочетание жесткой позиции и поддержки оппозиции.

Американская журналистка раскритиковала Байдена из-за Украины

В мире,Джон Болтон,Рональд Рейган,Джозеф Байден,НАТО,Администрация США,
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