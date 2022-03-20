Немецкий министр предложил необычный путь "борьбы с Путиным"

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал своих сограждан выбрасывать меньше продуктов, а также по возможности есть меньше мяса с целью противостоять России, которая, по его мнению, использует поставки продовольствия "в качестве оружия". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Несмотря на то что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но, скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина", - заявил Оздемир в интервью Spiegel.
Министр также призвал немцев "совершать покупки сознательно".
Ранее глава промышленного профсоюза Германии Йорг Хофман назвал контрпродуктивным отказ от российского газа и нефти. Также в Германии рассказали о внешнем давлении на фирмы, которые соблюдают санкции против России.