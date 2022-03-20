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40 минут назад

В Германии предложили есть меньше мяса ради "борьбы с Путиным"

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал своих сограждан выбрасывать меньше продуктов, а также по возможности есть меньше мяса с целью противостоять России, которая, по его мнению, использует поставки продовольствия "в качестве оружия". Об этом сообщает РИА "Новости".

Немецкий министр предложил необычный путь "борьбы с Путиным"
Фото: ReutersReuters

"Несмотря на то что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но, скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина", - заявил Оздемир в интервью Spiegel.

Министр также призвал немцев "совершать покупки сознательно".

Ранее глава промышленного профсоюза Германии Йорг Хофман назвал контрпродуктивным отказ от российского газа и нефти. Также в Германии рассказали о внешнем давлении на фирмы, которые соблюдают санкции против России.

Западные СМИ оценили антироссийские санкции

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