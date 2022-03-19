Польша предложила ЕС полную торговую блокаду России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу полностью остановить торговлю с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду. Это морские порты – запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товары в порты, а также запрет торговли сухопутными путями», - заявил Моравецкий.
По его словам, полное отключение от торговли заставит Россию задуматься: «не лучше ли прекратить эту ужасную операцию».
Польский премьер добавил, что ЕС может включить эту меру в новый пакет санкций.
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