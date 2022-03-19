Лукашенко сделал заявление о конфликте на Украине

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью японской телекомпании TBS о виновниках конфликта на Украине, отношениях с Россией и продажных журналистах. Об этом пишет ТАСС.

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Роль Запада в развитии ситуации

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Лукашенко отметил, что украинскую власть «к этой ситуации толкал Запад». При этом глава Белоруссии подчеркнул, что Зеленский ввел ограничительные меры против его страны раньше, чем западные страны, в частности - закрыл «возможность летать через Украину».

Он считает также, что и в настоящее время роль Зеленского в происходящих процессах крайне незначительна.

«Непосредственно из Киева уже определенные люди управляют ситуацией. Прежде всего на фронте. Не Зеленский руководит всем процессом. Там даже не советники советуют военным, как себя вести. Там полностью представители Запада и США взяли в руки управление военной операцией, противодействие России», - рассказал Лукашенко.

Он полагает, что конфликт не затянется надолго.

Отказ Украины от белорусской помощи

«Накануне конфликта Украины с Россией я делал все для того, чтобы там был мир. Я был готов даже закрыть границу между Донбассом и Россией. Знаете, 400 километров - я готов был закрыть эту границу своими пограничниками и другую помощь оказать Украине. И Россия согласилась с этим. А Украина отказалась», - напомнил Лукашенко.

Экономика Минска и Москвы

Президент Белоруссии заявил, что экономика двух стран представляет собой практически неразделимую систему.

«Мы настолько серьезно вмонтированы в производственную систему России, а Россия - в белорусскую систему, что разрыв кооперационных связей приведет к катастрофе в экономике», - полагает белорусский политик.

Россия предлагает Украине стать второй Белоруссией

«Россия предлагает Украине такие вещи, которые происходят в Беларуси. То есть Украина должна стать такой, как Беларусь - с определенными нюансами. Она не должна быть плацдармом для нападения на Россию», - уточнил Лукашенко.

Обман со стороны Украины

Москве сложно доверять Киеву из-за провала Минских соглашений, считает белорусский президент.

Белоруссия не предаст Россию

Лукашенко отметил, что Белоруссия едва ли не единственная страна в мире, которая поддерживает Москву.

«Если Россию и поддерживает кто-то, то это только Беларусь. Все остальные или нейтральную позицию занимают, или же воюют на стороне Украины. Поэтому не надо переживать по поводу того, что мы с россиянами оказались волею судеб в одной лодке. И мы никогда не допустим предательства по отношению к русскому человеку. Никогда», - утверждает политик.

России не нужна чья-либо помощь

Александр Лукашенко уверен, что Москва самостоятельно справится с украинской операцией, помощь ей не потребуется. Он отметил, что Минск продолжает соблюдать нейтралитет в отношении происходящего на Украине.

Предательство журналистов и оппозиционеров

Политик рассказал, что журналистов в его стране сажают в тюрьмы потому, что они выступают против Белоруссии за деньги западных стран.

Лукашенко отметил также, что считает предательством поступок лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, которая «сбежала» в ФРГ.

Роль Советского Союза