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1 час назад

В Киевской области ввели комендантский час

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Комендантский час вводится в Киевской области с 20 по 21 марта с 20.00 до 7.00 (21.00 до 8.00 мск), заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

В Киевской области ввели комендантский час
Фото: ТАССТАСС

«По всей Киевской области с 20 по 21 марта вводится комендантский час с 20.00 до 7.00. Не выходим на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности)», – написал Павлюк в своем Telegram-канале.

Ранее в Запорожье на фоне спецоперации России на Украине власти приняли решение ввести почти на двое суток комендантский час, он будет действовать с 17.00 мск 19 марта по 7.00 мск 21 марта.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

В мире,Александр Павлюк,Владимир Путин,НАТО,
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