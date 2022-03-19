Журналистка США: СМИ не признают реальных событий на Украине

«Я действительно думаю, что очень много дезинформации, которой мы ранее не видели… Нас загоняют в эту коробку, где мы должны ненавидеть Владимира Путина, верить всему плохому, что про него говорят, и любить Украину. И между этим нет ничего посередине», — сказала она.