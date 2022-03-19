Журналистка США: СМИ не признают реальных событий на Украине

Западные СМИ не хотят признавать, что на самом деле происходит на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистку Лару Логан.
По её словам, журналисты вынуждены верить всему плохому, что говорят про президента России Владимира Путина.
«Я действительно думаю, что очень много дезинформации, которой мы ранее не видели… Нас загоняют в эту коробку, где мы должны ненавидеть Владимира Путина, верить всему плохому, что про него говорят, и любить Украину. И между этим нет ничего посередине», — сказала она.
Логан считает, что американские власти лгали о том, что происходило на Украине.
«Западные СМИ не хотят признавать, что на самом деле происходит. На западе Украины поддерживают нацистов», — отметила журналистка.
Она отметила, что Вашингтон продолжительное время финансирует нацистов на Украине.
Логан подчеркнула, что считает украинского лидера Владимира Зеленского «марионеткой».
«Путин предупреждал в течение 15 лет, что не собирается бездействовать, когда глобалисты строят военные объекты на Украине», — заявила она.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала информацию немецкого таблоида Bild, придумавшего историю о якобы сорвавшемся полете Сергея Лаврова в Пекин. Захарова поинтересовалась, выпишут ли премию немецкому журналисту, придумавшему эту историю.