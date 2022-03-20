В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Зеленский предупредил об угрозе Третьей мировой войны, если переговоры России и Украины провалятся

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостейиещё 7

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что, если провалятся попытки вести переговоры Киева и Москвы, начнется Третья мировая война. Поэтому украинский лидер готов участвовать в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Зеленский: "Если есть хотя бы один процент остановить эту войну, я думаю, что мы должны использовать этот шанс"
Фото: ТАССТАСС

Лавров предположил, что США «держат за руку» украинскую делегацию на переговорах с РФ

«Если есть хотя бы один процент остановить эту войну, я думаю, что мы должны использовать этот шанс... чтобы иметь возможность вести переговоры, возможность говорить с Путиным. Если эти попытки провалятся, это будет означать, что это Третья мировая война»,— заявил Зеленский.

Первые переговоры российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля. Затем в марте состоялись две очных встречи, а потом они перешли в видеоформат.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры представителей России и Украины могут продлиться несколько недель. Об этом он заявил в эфире Bloomberg TV.

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители