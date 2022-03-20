Зеленский: "Если есть хотя бы один процент остановить эту войну, я думаю, что мы должны использовать этот шанс"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что, если провалятся попытки вести переговоры Киева и Москвы, начнется Третья мировая война. Поэтому украинский лидер готов участвовать в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.
Лавров предположил, что США «держат за руку» украинскую делегацию на переговорах с РФ
«Если есть хотя бы один процент остановить эту войну, я думаю, что мы должны использовать этот шанс... чтобы иметь возможность вести переговоры, возможность говорить с Путиным. Если эти попытки провалятся, это будет означать, что это Третья мировая война»,— заявил Зеленский.
Первые переговоры российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля. Затем в марте состоялись две очных встречи, а потом они перешли в видеоформат.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры представителей России и Украины могут продлиться несколько недель. Об этом он заявил в эфире Bloomberg TV.