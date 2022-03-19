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1 час назад

Вучич осудил Запад из-за двойных стандартов по отношению к Косово и Украине

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 4

Президент Сербии Александр Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Косову и Украины, различную трактовку принципа территориальной целостности и давление на Белград для введения санкций России. Его слова приводит РИА "Новости".

Вучич осудил Запад из-за двойных стандартов
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Они говорят нам о территориальной целостности Украины, показывают пустые детские коляски. Почему у нас они не показывали пустые коляски? У всех нас в голове смешиваются вещи: соблюдение принципа международного права, где, бесспорно, кто его нарушил и кто жертва, и то, кто был жертвой, и кто нарушал международное право и без решения Совбеза ООН принимал жесткие решения в ущерб Сербии", - сказал президент Сербии.

По его словам, Белград будет поддерживать мир в регионе и не вмешиваться в события на Украине. Вучич отметил, что по поводу санкций в отношении России он не давал Западу никаких обещаний. Ранее Вучич заявил, что страна подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с Россией. Он также упомянул избирательность западных партнеров в том, что касается поставок нефти и авиарейсов из региона Персидского залива.

В мире,Санкции,Александр Вучич,Совбез ООН,
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