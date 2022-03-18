Байден пригрозил Китаю последствиями за помощь России

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем заявил, что Китай будут ждать последствия, если Пекин окажет поддержку РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Байден ясно дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России», — сказал чиновник во время телефонного брифинга.

При этом он не указал, будут ли это санкции.

Также чиновник отметил, что глава Белого дома обещал реакцию не только от Соединенных Штатов, «но и от всего мира».

«Не буду обсуждать публично наши возможности», — заключил он.

Байден и Си Цзиньпин провели 18 марта телефонные переговоры, во время которых обсудили кризис на Украине.

Ранее официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн сказал, что Китай не поддерживает антироссийские санкции, вводимые Соединенными Штатами.

До этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США и их союзники с помощью экономических санкций, которые были введены ими из-за ситуации на Украине, полностью уничтожили экономику России.