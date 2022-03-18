США допустили отмену большей части санкций против России

США готовы отменить большую часть санкций против России, если она прекратит военные действия на Украине и восстановит ее суверенитет. Об этом заявили в Государственном департаменте Соединенных Штатов, передает «РИА Новости».

В Госдепе подчеркнули, что ограничительные меры против Москвы не планировались, как постоянные. И чтобы их отменить Россия должна прекратить военную операцию на Украине и вернуть ей «захваченные» территории.

«Мы надеемся, что сможем увидеть конец применения данных инструментов», — отметили в Госдепе США.