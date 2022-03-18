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8 минут назад

Госдеп назвал условия для отмены санкций против России

Елена Прошина

США готовы отменить большую часть санкций против России, если она прекратит военные действия на Украине и восстановит ее суверенитет. Об этом заявили в Государственном департаменте Соединенных Штатов, передает «РИА Новости».

США допустили отмену большей части санкций против России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В Госдепе подчеркнули, что ограничительные меры против Москвы не планировались, как постоянные. И чтобы их отменить Россия должна прекратить военную операцию на Украине и вернуть ей «захваченные» территории.

«Мы надеемся, что сможем увидеть конец применения данных инструментов», — отметили в Госдепе США.

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Также во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов заявили, что понимают влияние западных санкций на простых россиян, но их главной целью остаются власти РФ. В Госдепе подчеркнули, что будут принимать меры в отношении стран, которые помогут России обойти санкции и станут «гаванью» для ее финансовых средств.

В мире,Госдеп США,ЕС,
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