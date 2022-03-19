Зеленский прокомментировал переговоры с Россией

«Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», — сказал он в ходе видеообращения.

Он также отметил, что Россия и Украина на переговорах сблизили свои позиции по таким пунктам, как нейтральный статус Украины и её невступление в НАТО.