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42 минуты назад

Шер пообещала приютить украинских беженцев

Мария Иванова

Американская певица Шер рассказала, что планирует поселить у себя украинских беженцев. Об этом она написала в твиттере.

Шер пообещала приютить украинских беженцев
Фото: ReutersReuters

Шер подчеркнула, что у нее дома беженцы будут в безопасности и о них позаботятся.

«Многие люди в моем положении должны взять на себя ответственность. Если бы я была одна или с детьми и мы бы пострадали, я бы хотела, чтобы кто-то вроде меня позаботился о нас», - отметила она.

Ранее о планах приютить украинских беженцев заявил британский актер Бенедикт Камбербэтч. Об этом он рассказал во время разговора с журналистами перед вручением премии BAFTA.

«Каждый должен делать все, что в его силах. <...> Рекордное число людей разместило беженцев у себя дома и я сам также надеюсь принять в этом участие», - рассказал актер.

Он призвал жертвовать беженцам деньги и оказывать давление на политиков, чтобы они помогли создать в Британии комфортные условия для беженцев.

По последним данным ООН, число беженцев, покинувших Украину, достигло трех миллионов человека. Половина из них - дети.

В мире,Бенедикт Камбербэтч,ООН,
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