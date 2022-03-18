Шер пообещала приютить украинских беженцев

Американская певица Шер рассказала, что планирует поселить у себя украинских беженцев. Об этом она написала в твиттере.
Шер подчеркнула, что у нее дома беженцы будут в безопасности и о них позаботятся.
«Многие люди в моем положении должны взять на себя ответственность. Если бы я была одна или с детьми и мы бы пострадали, я бы хотела, чтобы кто-то вроде меня позаботился о нас», - отметила она.
Ранее о планах приютить украинских беженцев заявил британский актер Бенедикт Камбербэтч. Об этом он рассказал во время разговора с журналистами перед вручением премии BAFTA.
«Каждый должен делать все, что в его силах. <...> Рекордное число людей разместило беженцев у себя дома и я сам также надеюсь принять в этом участие», - рассказал актер.
Он призвал жертвовать беженцам деньги и оказывать давление на политиков, чтобы они помогли создать в Британии комфортные условия для беженцев.
По последним данным ООН, число беженцев, покинувших Украину, достигло трех миллионов человека. Половина из них - дети.