США пообещали по $5 млн за информацию о яхтах российских олигархов

Правительство США объявило о крупном вознаграждении за помощь в определении местонахождения яхт российских олигархов. Об этом сообщает Independent.
Деньги можно получить по «Программе вознаграждений за возвращение активов клептократий», которая была одобрена Конгрессом в 2021 году. Таким образом, за помощь в поиске активов, которая приведет к аресту, ограничению или конфискации имущества, любой человек может получить до $5 млн (500 миллионов рублей).
По условиям программы, физические активы должны находиться на территории США, принадлежать гражданину США или находиться во владении учреждения США. Решения о выплатах будут приниматься в каждом конкретном случае отдельно, пишет «Лента.ру».
С начала спецоперации на Украине за рубежом было арестовано уже несколько яхт российских олигархов. Так, своих яхт уже лишились глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, миллиардер Андрей Мельниченко, бизнесмены Алексей Мордашов и Геннадий Тимченко.