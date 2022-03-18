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37 минут назад

США пообещали по $5 млн за информацию о яхтах российских олигархов

Елена Прошина

Правительство США объявило о крупном вознаграждении за помощь в определении местонахождения яхт российских олигархов. Об этом сообщает Independent.

США пообещали по $5 млн за информацию о яхтах российских олигархов
Фото: ReutersReuters

Деньги можно получить по «Программе вознаграждений за возвращение активов клептократий», которая была одобрена Конгрессом в 2021 году. Таким образом, за помощь в поиске активов, которая приведет к аресту, ограничению или конфискации имущества, любой человек может получить до $5 млн (500 миллионов рублей).

По условиям программы, физические активы должны находиться на территории США, принадлежать гражданину США или находиться во владении учреждения США. Решения о выплатах будут приниматься в каждом конкретном случае отдельно, пишет «Лента.ру».

С начала спецоперации на Украине за рубежом было арестовано уже несколько яхт российских олигархов. Так, своих яхт уже лишились глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, миллиардер Андрей Мельниченко, бизнесмены Алексей Мордашов и Геннадий Тимченко.

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