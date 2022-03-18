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19 минут назад

Болгария объявила о высылке 10 российских дипломатов

Алиса Селезнёва

МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Об этом со ссылкой на посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову пишет ТАСС.

Болгария объявила о высылке 10 российских дипломатов
Фото: ReutersReuters

«Объявили персонами нон грата десять дипломатов, формулировка обычная – «деятельность, несовместимая с их статусом»», - пояснила Митрофанова.

Посол отметила, что Россия воспринимает подобные действия как «крайне недружественный акт» и оставляет за собой право на ответные меры.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

С началом военной операции на Украине российские дипмиссии подвергаются нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жалуются на травлю в ЕС. При этом посольство России в Греции предупредило соотечественников, что им небезопасно находиться в стране в условиях «беспрецедентной антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и развязанной в местных СМИ пропагандистской кампании против России».

В свою очередь российский МИД напомнил Литве, Латвии и Эстонии «об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза» и потребовал принять меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников.

В мире,Элеонора Митрофанова,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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