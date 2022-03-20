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1 час назад

«Страшный сон Запада»: почему США обеспокоены возможной поддержкой России со стороны Китая

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США обеспокоены возможной поддержкой России со стороны Китая. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, президент Джо Байден в ходе недавнего разговора с китайским лидером Си Цзиньпином пригрозил Пекину «последствиями», если он станет оказывать Москве поддержку. Ранее в МИД КНР назвали попытки давления со стороны Соединённых Штатов бесполезными. Эксперты отмечают, что Белый дом пытается «вбить клин» между Россией и Китаем и тем самым предотвратить консолидацию государств Евразии по отношению к ситуации на Украине.

«Страшный сон Запада»: союз Москвы и Пекина пугает Вашингтон
Фото: Gettyimages.ru © Travelpix LtdGettyimages.ru © Travelpix Ltd

Вашингтон обеспокоен тем, что Китай может оказать поддержку России, проводящей спецоперацию на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По её словам, Джо Байден также обратил на это внимание в недавнем разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином.

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«Кроме того, он озвучил последствия в том случае, если Китай станет оказывать России материальную помощь. Однако опять же я не буду давать какую-либо дополнительную оценку», — сказала Псаки на брифинге для прессы.

Она добавила, что США сильно обеспокоены сближением Москвы и Пекина.

«Сближение Китая с Россией или… да, его сближение с Россией или то, что они стоят на пороге сближения, конечно, как мы уже говорили, вызывает у нас серьёзную обеспокоенность. Об этом заявляли не только мы, но и многие другие страны, в том числе члены «Большой семёрки», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Она также отметила, что американский лидер намерен обсудить этот вопрос с европейскими коллегами в рамках предстоящего визита в Брюссель. При этом представитель администрации не уточнила, какие меры воздействия могут быть применены в отношении Китая в случае оказания им помощи России.

«В настоящее время мы не готовы вдаваться в детали. Обсуждения пока продолжаются», — сказала Псаки.

При этом она не исключила, что в отношении Пекина могут быть введены санкции.

«В нашем распоряжении есть набор инструментов, использование которых мы рассмотрим, и санкции — определённо одно из таких средств, в том числе и в том, что касается других стран, даже если мы не обозначаем конкретные последствия. Мы передадим эту информацию напрямую Китаю и, конечно, поделимся ей с нашими европейскими партнёрами и коллегами», — пояснила пресс-секретарь Белого дома.

«Не выполнили договорённости»

Напомним, разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина состоялся 18 марта по инициативе американской стороны. Перед общением двух лидеров американские дипломаты анонсировали, что Байден призовёт председателя КНР оказать воздействие на российское руководство для разрешения ситуации на Украине.

СМИ: Китай окажет России экономическую помощь

В частности, об этом рассказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Она также подчеркнула, что Си Цзиньпин должен поступить как «истинный лидер» и поддержать Украину.

Глава Госдепа Энтони Блинкен также говорил, что в Вашингтоне надеются, что Китай окажет необходимое влияние на Россию в связи с событиями на Украине.Кроме того, Блинкен сообщил об обеспокоенности Вашингтона тем, что КНР якобы рассматривает возможность оказать России прямую военную помощь в формате поставок военного оборудования для использования в спецоперации.

После разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина информационное агентство «Синьхуа» распространило пресс-релиз о его содержании. В Пекине отметили, что лидеры «откровенно и подробно» обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Украине.

При этом Си Цзиньпин в разговоре с президентом США подчеркнул, что в настоящее время китайско-американские отношения пока ещё не вышли из того тяжёлого состояния, в котором они оказались из-за действий предыдущей администрации США.

«Основная причина текущей ситуации в китайско-американских отношениях заключается в том, что некоторые представители США не выполнили те важные договорённости, о которых мы с вами условились, а также не реализовали на практике ту позитивную линию, которой вы придерживаетесь. США ошибочно истолковали стратегические намерения Китая», — цитирует «Синьхуа» Си Цзиньпина.

В свою очередь, в пресс-релизе МИД КНР, посвящённом разговору двух лидеров, отмечалось, что глава Китая заявил о необходимости для США и НАТО вести диалог с РФ в связи с ситуацией на Украине, а также с целью снизить беспокойство Москвы в сфере безопасности. Он отметил, что всем сторонам нужно совместными усилиями поддерживать диалог Москвы и Киева с целью урегулирования ситуации.

«Вбить клин»

Стоит отметить, что ранее в Вашингтоне осудили позицию Китая касательно спецоперации российских сил на Украине. Так, Энтони Блинкен 16 марта заявил, что в данном случае Китай якобы «уже сделал неверный выбор в историческом контексте».

«Тот факт, что Китай решительно не выступил, не высказался против этой агрессии, противоречит его обязательствам как постоянного члена Совета Безопасности ООН, ответственного за поддержание мира и безопасности. Это в корне расходится с тем, что Китай неизменно говорит о неприкосновенности Устава ООН и базовых принципов, включая суверенитет стран», — приводит его слова пресс-служба Госдепа.

При этом официальные лица КНР воздерживаются от заявлений, которые выражали бы прямую поддержку действий РФ на Украине. Однако Пекин неоднократно давал понять, что принимает во внимание и понимает позицию Москвы касательно нынешней военно-политической ситуации в мире.

Так, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал на своей странице в Twitter видео, в котором наглядно продемонстрировано расширение НАТО на восток Европы. На соответствующем графике показано, как расширялся альянс с момента его появления в 1949 году и как сильно увеличилась сфера влияния НАТО за последние десятилетия.

Позднее Лицзянь опубликовал в своём Twitter карту мира, на которой изображены только США, Канада, Европа, Япония и Австралия с Новой Зеландией. В подписи дипломат КНР указал, что когда Запад говорит о «международном сообществе», то понимает под этим термином только указанные страны и регионы.

Кроме того, китайская газета Global Times накануне опубликовала материал, в котором отмечала, что США пытаются использовать ситуацию на Украине, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой. Газета отмечает, что Россия является крупной независимой державой, а требования Вашингтона повлиять на неё называет «ерундой».

Чжао Лицзянь, со своей стороны, на официальном брифинге для прессы 18 марта назвал попытки американских властей оказать давление на КНР из-за Украины безответственными и бесполезными.

«Американская сторона пытается клеветать на КНР и оказывать на нас давление. Это крайне безответственно и никак не поможет решить проблему. Мы против этого и категорически не можем смириться с подобной позицией США», — подчеркнул китайский дипломат.

Эксперты, в свою очередь, не сомневаются, что Соединённые Штаты пытаются воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы навредить российско-китайским отношениям.

«Попытка оказать давление на Пекин направлена на то, чтобы вбить клин между Россией и Китаем, чтобы КНР отказалась от своей поддержки РФ. Однако Пекин явно не собирается этого делать, потому что прекрасно понимает: если Запад вдруг «разберётся» с Россией, следующим будет он. Более того, уже сейчас на РФ наложили больше санкций, чем на Иран и КНДР. Тем же самым угрожают и Пекину», — подчеркнул в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Кроме того, как напомнил аналитик, у КНР есть нерешённая ситуация с Тайванем, который активно поддерживают США и Западная Европа. Однако Россия в этом вопросе последовательно разделяет позиции официального Пекина.

При этом Блохин допускает, что в какой-то момент Китай может довольно жёстко ответить на претензии Соединённых Штатов, поскольку американская экономика в значительной степени зависит от производственных мощностей КНР.

«Реакция Китая может быть довольно сильной и причинить значительный ущерб американской стороне — между США и КНР колоссальный товарооборот. Кроме того, значительные средства содержатся в американских ценных бумагах. В то же время это сильно затронет и сам Китай. Однако процесс разрыва экономической взаимозависимости всё равно начался, и именно по политическим причинам», — констатировал политолог.

По мнению заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, участившиеся контакты между представителями США и КНР говорят о желании Вашингтона изменить позицию Пекина в отношении Москвы и её спецоперации на Украине.

«Давление на Китай продолжается уже несколько недель. Официальные лица Вашингтона постоянно говорят о неприемлемости поддержки России и возможных последствиях этого для китайской стороны. Прошёл разговор между Си Цзиньпином и Байденом, но, по всей видимости, они ни о чём не договорились: Китай заявил, что будет продолжать отстаивать свою позицию, как уже и было на протяжении последнего времени», — говорит аналитик.

Кроме того, по его словам, оказывая давление на КНР, США стремятся не допустить консолидации Евразии вокруг украинского вопроса, а также выработки единой позиции в этой части света по отношению к Вашингтону и НАТО.

«Это самый страшный сон Запада. Однако становится ясно, что вооружённым путём эту растущую консолидацию остановить будет невозможно, а экономически Китай будет вкладывать в этот процесс всё больше средств, объединяя и другие государства континента, например Иран и республики Центральной Азии», — заключил Сидоров.

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