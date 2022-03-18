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26 минут назад

Байден решил пригрозить Си Цзиньпину проблемами из-за России

Мария Иванова

Президент США Джо Байден во время разговора с лидером Китая Си Цзиньпином «ясно даст понять», что Пекин будет нести ответственность за любую поддержку действий России на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена.

Байден пригрозит Китаю из-за поддержки действий РФ на Украине
Фото: ReutersReuters

Ранее в Белом доме анонсировали телефонные переговоры Байдена и Си, посвященные украинскому кризису. Разговор состоится 18 марта около 16:00 по московскому времени. После беседы Байден проведет брифинг с командой нацбезопасности.

По словам Блинкена, Байден предупредит Си об ответе США на поддержку России Китаем.

«Байден <…> ясно даст понять, <…> что мы не боимся понести расходы», - подчеркнул госсекретарь.

Блинкен добавил, что Китай обязан использовать свое влияние на президента РФ Владимира Путина и защищать международные правила, но «похоже, Пекин движется в противоположном направлении».

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«Мы обеспокоены тем, что они рассматривают возможность прямой помощи России военной техникой для использования на Украине», - заявил Блинкен.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки охарактеризовала этот звонок как «возможность для президента Байдена оценить позицию президента Си».

«Тот факт, что Китай не осудил действия России, говорит о многом», - сказала Псаки.

Ранее американские СМИ сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой об экономической поддержке и поставках боевых дронов. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал эти сообщения дезинформацией.

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