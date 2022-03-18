Байден пригрозит Китаю из-за поддержки действий РФ на Украине

Президент США Джо Байден во время разговора с лидером Китая Си Цзиньпином «ясно даст понять», что Пекин будет нести ответственность за любую поддержку действий России на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена.

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Ранее в Белом доме анонсировали телефонные переговоры Байдена и Си, посвященные украинскому кризису. Разговор состоится 18 марта около 16:00 по московскому времени. После беседы Байден проведет брифинг с командой нацбезопасности.

По словам Блинкена, Байден предупредит Си об ответе США на поддержку России Китаем.

«Байден <…> ясно даст понять, <…> что мы не боимся понести расходы», - подчеркнул госсекретарь.

Блинкен добавил, что Китай обязан использовать свое влияние на президента РФ Владимира Путина и защищать международные правила, но «похоже, Пекин движется в противоположном направлении».

«Мы обеспокоены тем, что они рассматривают возможность прямой помощи России военной техникой для использования на Украине», - заявил Блинкен.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки охарактеризовала этот звонок как «возможность для президента Байдена оценить позицию президента Си».

«Тот факт, что Китай не осудил действия России, говорит о многом», - сказала Псаки.