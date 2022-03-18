Актер Ален Делон задумался об эвтаназии, сообщает французское издание Le Point.

Фото: Yves Herman/Reuters Yves Herman/Reuters

86-летний актер живет в Швейцарии, где процедура медицинского ухода из жизни легальна и разрешена для больных людей.

«Я считаю этот способ логичным и естественным. С возрастом мы имеем право покинуть этот мир тихо, без больниц и уколов», — сказал Делон.

По его мнению, подготовкой к процессу должен заняться его сын Энтони. Сам Энтони перенаправил эту просьбе младшей сестре Анушке. Ален Делон уже оставил завещание.

В России эвтаназия запрещена статьей 45 Федерального закона №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», определяющего эвтаназию как ускорение смерти пациента по его просьбе. С точки зрения УК РФ, эвтаназия карается статьей 105, предусматривающей наказание за убийство (умышленное причинение смерти другому человеку).

В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Затем были «Рокко и его братья» и «Леопард». Последний принес Делону номинацию на «Золотой глобус». У Делона много почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».

В январе 2021 года скончалась экс-супруга Алена Делона Натали.