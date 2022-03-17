Франции пообещала нарастить санкции против России

Франция намерена ужесточать санкции в отношении России до тех пор, пока Москва не прекратит выполнение спецоперации на Украине. Об этом сообщил в ходе заседания Совета безопасности ООН постоянный представитель этой страны при организации Николя де Ривьер. Его слова приводит РИА Новости.

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Франция предприняла меры против российских властей и экономических кругов, чтобы перерезать им доступ к ресурсам и не дать продолжать эту войну. Эти санкции показали свою эффективность и будут ужесточаться и далее, чтобы сделать ведение этой войны более дорогим до тех пор, пока российские власти не сдадутся, — сообщил де Ривьер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Европа должна увеличить инвестиции в оборонную отрасль, чтобы подготовиться к возможному вооружённому конфликту высокой интенсивности. Он отметил, что финансирование Вооружённых сил Франции вырастет до €50 млрд к 2025 году. Сейчас оно составляет €40,9 млрд. По словам Макрона, в случае его переизбрания в ходе президентских выборов в апреле 2022 года он поручит начальникам военных штабов «провести переоценку всех нужд» на фоне конфликта на Украине.