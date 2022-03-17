Полиция проводит обыск у бывшего премьера Болгарии Бойко Борисова

Бывший премьер-министр и лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов, бывший министр финансов Владислав Горанов и ряд других политиков стали объектами расследования по фактам злоупотреблений европейскими средствами. Как сообщает телеканал bTV, представители специальных служб проводят обыски в их домах, сообщается об арестах.

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Информацию о проведении обысках и арестах газете "24 часа" подтвердили источники в правительстве и в партии ГЕРБ. А премьер-министр Кирил Петков отреагировал на происходящее в Facebook, написав: "Никто не стоит над законом".