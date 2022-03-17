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33 минуты назад

СМИ: полиция проводит обыск у бывшего премьера Болгарии Бойко Борисова

ТАССТАСС

Бывший премьер-министр и лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов, бывший министр финансов Владислав Горанов и ряд других политиков стали объектами расследования по фактам злоупотреблений европейскими средствами. Как сообщает телеканал bTV, представители специальных служб проводят обыски в их домах, сообщается об арестах.

Полиция проводит обыск у бывшего премьера Болгарии Бойко Борисова
Фото: ReutersReuters

Информацию о проведении обысках и арестах газете "24 часа" подтвердили источники в правительстве и в партии ГЕРБ. А премьер-министр Кирил Петков отреагировал на происходящее в Facebook, написав: "Никто не стоит над законом".

Накануне на брифинге в Софии глава прокуратуры Европы Лаура Кевеши сообщила, что европейская прокуратура получила данные о более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии. Она уточнила, что основные жалобы поступили на факты злоупотребления средствами европейских фондов, связанных с государственным заказом, субсидиями на развитие сельского хозяйства, средствами, выделенных на строительство и восстановление после пандемии коронавируса.

В мире,Кирил Петков,Владислав Горанов,
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