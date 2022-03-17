Макрон предупредил о продовольственном кризисе из-за Украины

«Из-за войны на Украине мы столкнемся в ближайшие 12–18 месяцев с глубоким продовольственным кризисом, особенно в странах, очень зависимых от России, – на Ближнем Востоке и Африке, поэтому Европа должна быть готова к этому, вызову как для нее, так и для ее партнеров», – цитирует Макрона РИА «Новости».