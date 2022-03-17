В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
1 час назад

Макрон предупредил о продовольственном кризисе из-за Украины

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 1

События на Украине приведут к глубокому продовольственному кризису в мире в ближайший год, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Макрон предупредил о продовольственном кризисе из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из-за войны на Украине мы столкнемся в ближайшие 12–18 месяцев с глубоким продовольственным кризисом, особенно в странах, очень зависимых от России, – на Ближнем Востоке и Африке, поэтому Европа должна быть готова к этому, вызову как для нее, так и для ее партнеров», – цитирует Макрона РИА «Новости».

Он подчеркнул, что намерен обеспечить продовольственную независимость Франции в случае избрания президентом на следующие пять лет.

Макрон призвал готовиться к «долгой войне»

В число кандидатов на пост президента Франции вошли 12 человек: Макрон, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, Эрик Земмур, основавший партию «Отвоевание», глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии «Социалисты», член партии «Европа – Экология – Зеленые» Янник Жадо и другие.

Выборы в стране начнутся в апреле.

Ранее в Финляндии сообщали, что стоимость продовольственной корзины в стране может вырасти в два раза из-за продолжающейся эскалации на Украине.

Напомним, в ЕС испугались риска возникновения продовольственного кризиса в дополнение к нынешнему энергетическому.

В мире,Эрик Земмур,Янник Жадо,Анн Идальго,Валери Пекресс,Эммануэль Макрон,МАРИН ЛЕ ПЕН,Партия "Республиканцы",ЕС,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители