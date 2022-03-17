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16 минут назад

Канада ввела новые санкции против Белоруссии

Lenta.ruLenta.ru

Канадское правительство ввело санкции против 22 гражданина Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Канады.

Канада ввела новые санкции против Белоруссии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции [против Белоруссии] в соответствии с Положением о специальных экономических мерах», — заявили в канадском МИД.

Под рестрикции попали 22 представителя Минобороны Белоруссии за вовлеченность в спецоперацию России на Украине.

15 марта Минфин США ввел санкции в отношении 15 физических лиц из России и Белоруссии. В американском ведомстве сообщили, что новые ограничения Вашингтона коснулись заместителей министра обороны России Юнус-Бека Евкурова и Алексея Криворучко. Кроме того, под новые рестрикции попали главы федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и «Рособоронэкспорта» Дмитрий Шугаев и Александр Михеев.

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