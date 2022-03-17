Рогозин напомнил Байдену о призыве бомбить Белград

«Может Байдену напомнить, кто военный преступник? На этом видео он, Байден, признается, что именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае. На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил», - констатировал глава «Роскосмоса».