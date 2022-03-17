Рогозин напомнил Байдену о призыве бомбить Белград

Президент США Джо Байден является военным преступником, который предложил бомбить Белград в 1999 году. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
В доказательство своих слов Рогозин опубликовал видеозапись с фрагментом выступления Байдена.
«Может Байдену напомнить, кто военный преступник? На этом видео он, Байден, признается, что именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае. На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил», - констатировал глава «Роскосмоса».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции.
Джо Байден, выступая в Белом доме с речью об оказании военной помощи Киеву, предупредил, что ситуация на Украине способна перерасти в «долгую и сложную битву». Он также пообещал сохранять давление на «рушащуюся экономику Путина» с целью изоляции его на мировой арене.