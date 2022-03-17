По словам президента Украины Владимира Зеленского, российско-украинские переговоры идут «довольно тяжело». Об этом пишет РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. С 28 февраля между Россией и Украиной прошло несколько раундов переговоров. Стороны так и не достигли консенсуса, однако продолжают согласование позиций в режиме видеоконференций.

Глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский рассказал, что Киев выдвинул предложение создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию. При этом 16 марта британское издание Financial Times сообщило, что Россия и Украина подготовили план, который предусматривает прекращение огня и вывод войск при условии нейтрального статуса Киева и сокращения численности украинских Вооруженных сил.

По словам Зеленского, переговоры еще продолжаются.

«Переговоры проходят довольно сложно», - пояснил президент Украины в интервью телеканалу NBC.

Зеленский также высказал мнение, что Третья мировая война вероятно уже началась, однако заметил, что не может прогнозировать, будет ли дальнейшая эскалация в регионе,

«если Украина падет».

«Мы уже видели подобное 80 лет назад, когда разгорелась Вторая мировая война... Никто не мог предугадать, когда развернется полномасштабная война», — добавил Зеленский.