Премьер Польши обратился к Байдену, Макрону и Джонсону

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что главам США и Франции Джо Байдену и Эммануэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, канцлеру Германии Олафу Шольцу и другим лидерам стран Евросоюза посетить Украину. Об этом сообщает ТАСС.
Глава польского кабмина предложил политикам отправиться в Киев, чтобы «посмотреть в глаза женщинам и детям», и помочь им «сохранить свою жизнь и независимость».
Напомним, что 15 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами правительств Польши, Чехии и Словении в Киеве. Во встрече также принимал участие украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В Варшаве отметили, что одна из целей визита — подтверждение «безоговорочной поддержки» всего ЕС суверенитета и независимости Украины.
В результате встречи Моравецкий призвал страны ЕС в ускоренном порядке дать Украине статус кандидата на вступление в сообщество, а также предоставить вооружение для обороны.