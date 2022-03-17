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40 минут назад

Премьер Польши обратился к Байдену, Макрону и Джонсону

Елена Прошина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что главам США и Франции Джо Байдену и Эммануэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, канцлеру Германии Олафу Шольцу и другим лидерам стран Евросоюза посетить Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер Польши обратился к Байдену, Макрону и Джонсону
Фото: ReutersReuters

Глава польского кабмина предложил политикам отправиться в Киев, чтобы «посмотреть в глаза женщинам и детям», и помочь им «сохранить свою жизнь и независимость».

Напомним, что 15 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами правительств Польши, Чехии и Словении в Киеве. Во встрече также принимал участие украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В Варшаве отметили, что одна из целей визита — подтверждение «безоговорочной поддержки» всего ЕС суверенитета и независимости Украины.

В результате встречи Моравецкий призвал страны ЕС в ускоренном порядке дать Украине статус кандидата на вступление в сообщество, а также предоставить вооружение для обороны.

В мире,Матеуш Моравецкий,Денис Шмыгаль,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Джозеф Байден,ЕС,
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