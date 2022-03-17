Премьер Польши обратился к Байдену, Макрону и Джонсону

Фото: Reuters Reuters

Глава польского кабмина предложил политикам отправиться в Киев, чтобы «посмотреть в глаза женщинам и детям», и помочь им «сохранить свою жизнь и независимость».

Напомним, что 15 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами правительств Польши, Чехии и Словении в Киеве. Во встрече также принимал участие украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В Варшаве отметили, что одна из целей визита — подтверждение «безоговорочной поддержки» всего ЕС суверенитета и независимости Украины.