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1 час назад

Global Times: кризис на Украине вызван расширением НАТО на восток

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Причиной кризиса на Украине во многом стало агрессивное расширение Североатлантического альянса на восток.

Кризис на Украине связали с расширением НАТО на восток
Фото: ReutersReuters

Об этом пишет газета Global Times.

«Вместо того, чтобы задуматься о своей политике, НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с блоком против России. Это неразумно и довольно зловеще», — говорится в сообщении.

Как отмечается, альянс «долгое время представляет серьёзную угрозу глобальной и региональной безопасности».

Ране премьер-министр Венгрии заявил, что причиной для российской спецоперации на Украине стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия с уважением относится к украинскому народу и не намерена ущемлять интересы граждан Украины.

Сербский политолог Стеван Гайич в стриме RT рассказал о том, почему сербы поддерживают спецоперацию России на Украине.

В мире,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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