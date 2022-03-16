В Белом доме сохранят в тайне переговоры о поставках Украине ПВО

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США будут держать в тайне переговоры о поставках Украине систем ПВО. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

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Она добавила, что Вашингтон также не станет раскрывать местоположение вооружения.

Ранее Псаки заявила, что США не будут устанавливать бесполетную зону над Украиной.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США, призвав обеспечить введение бесполетной зоны над Украиной или в качестве альтернативы поставить ей С-300 и прочие системы противовоздушной обороны.

В своей речи украинский президент подчеркнул, что на поле боя многое зависит от возможности использовать самолеты.

До этого Псаки заявила журналистам, что президент США Джо Байден не считает хорошим шагом введение бесполетной зоны над Украиной.