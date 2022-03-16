В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
51 минуту назад

В Белом доме заявили, что будут держать в тайне переговоры о поставках Украине ПВО

Газета.RuГазета.Ru

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США будут держать в тайне переговоры о поставках Украине систем ПВО. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

В Белом доме сохранят в тайне переговоры о поставках Украине ПВО
Фото: ReutersReuters

Она добавила, что Вашингтон также не станет раскрывать местоположение вооружения.

Ранее Псаки заявила, что США не будут устанавливать бесполетную зону над Украиной.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США, призвав обеспечить введение бесполетной зоны над Украиной или в качестве альтернативы поставить ей С-300 и прочие системы противовоздушной обороны.

В своей речи украинский президент подчеркнул, что на поле боя многое зависит от возможности использовать самолеты.

До этого Псаки заявила журналистам, что президент США Джо Байден не считает хорошим шагом введение бесполетной зоны над Украиной.

Последние новости
В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Конгресс США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители