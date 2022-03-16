В ООН выразили надежду на прекращение русофобии

Связанные с русофобией проблемы уйдут, когда удастся добиться прекращения огня на Украине. Такое мнение выразил заместитель официального представителя генсека Организации объединенных наций (ООН) Фархан Хак.

Фото: Felix Zahn / photothek.net / Global Look Press Felix Zahn / photothek.net / Global Look Press

Таким образом он прокомментировал ситуацию с антироссийскими настроениями в некоторых странах и арестами имущества россиян за границей. Хак подчеркнул, что ООН сосредоточена на усилиях по прекращению текущего кризиса в регионе. По его словам, русофобия уйдет, когда прекратятся боевые действия и мировое сообщество вернется на путь к миру.

Ранее заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская сравнила нападки на проживающих за рубежом граждан России с инквизицией. Она пояснила, что в представлении западных стран, грехом является национальность.