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43 минуты назад

В ООН выразили надежду на прекращение русофобии

Lenta.ruLenta.ru

Связанные с русофобией проблемы уйдут, когда удастся добиться прекращения огня на Украине. Такое мнение выразил заместитель официального представителя генсека Организации объединенных наций (ООН) Фархан Хак.

В ООН выразили надежду на прекращение русофобии
Фото: Felix Zahn / photothek.net / Global Look PressFelix Zahn / photothek.net / Global Look Press

Таким образом он прокомментировал ситуацию с антироссийскими настроениями в некоторых странах и арестами имущества россиян за границей. Хак подчеркнул, что ООН сосредоточена на усилиях по прекращению текущего кризиса в регионе. По его словам, русофобия уйдет, когда прекратятся боевые действия и мировое сообщество вернется на путь к миру.

Ранее заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская сравнила нападки на проживающих за рубежом граждан России с инквизицией. Она пояснила, что в представлении западных стран, грехом является национальность.

Президент России 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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