В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
1 час назад

Глава ФРС предсказал высокую долларовую инфляцию

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Инфляция в Соединенных Штатах будет оставаться высокой до середины 2022 года, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл после заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).

Глава ФРС предсказал высокую долларовую инфляцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Говоря о последствиях событий на Украине, Пауэлл отметил: «Мы ожидаем, что [долларовая] инфляция будет оставаться высокой до середины [2022-го] года». Далее, по его словам, показатель «будет снижаться и будет снижаться более резко в следующем году». «По моему мнению, вероятность рецессии в течение следующего года не является особенно высокой», – приводит слова главы ФРС ТАСС.

Видео дня

В среду президент Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России заявил, что нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов, нанесен серьезный удар по всей глобальной экономике и торговле, по доверию к американскому доллару как к основной резервной валюте.

«По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены, и, видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов, что только усилит дефицит на этих рынках», – подчеркнул Путин.

В прошлый четверг президент США Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в Соединенных Штатах «издержками» санкций против России. Между тем в Германии увидели признаки утраты долларом статуса главной валюты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией.

9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.

Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.

В мире,Джером Пауэлл,Джозеф Байден,Владимир Путин,Банк России,ФРС,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители