Глава ФРС предсказал высокую долларовую инфляцию

Инфляция в Соединенных Штатах будет оставаться высокой до середины 2022 года, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл после заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).

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Говоря о последствиях событий на Украине, Пауэлл отметил: «Мы ожидаем, что [долларовая] инфляция будет оставаться высокой до середины [2022-го] года». Далее, по его словам, показатель «будет снижаться и будет снижаться более резко в следующем году». «По моему мнению, вероятность рецессии в течение следующего года не является особенно высокой», – приводит слова главы ФРС ТАСС.

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В среду президент Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России заявил, что нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов, нанесен серьезный удар по всей глобальной экономике и торговле, по доверию к американскому доллару как к основной резервной валюте.

«По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены, и, видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов, что только усилит дефицит на этих рынках», – подчеркнул Путин.

В прошлый четверг президент США Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в Соединенных Штатах «издержками» санкций против России. Между тем в Германии увидели признаки утраты долларом статуса главной валюты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией.

9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.