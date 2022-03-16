Эйфелева башня выросла на шесть метров после того, как инженеры установили новую антенну связи на вершине самой знаковой достопримечательности Франции. Туристы наблюдали с эспланады Трокадеро, как вертолет поднимали новую цифровую радиоантенн.

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С новой антенной Эйфелева башня выросла с 324 метров в высоту до 330. Президент компании "Эйфелева башня" Жан-Франсуа Мартинс заявил Associated Press, что научный прогресс является неотъемлемой частью 133-летней истории "Железной леди" и на ней установлено большое количество радиопередатчиков.