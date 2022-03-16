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55 минут назад

Эйфелева башня выросла на шесть метров

Российская ГазетаРоссийская Газета

Эйфелева башня выросла на шесть метров после того, как инженеры установили новую антенну связи на вершине самой знаковой достопримечательности Франции. Туристы наблюдали с эспланады Трокадеро, как вертолет поднимали новую цифровую радиоантенн.

Эйфелева башня выросла на шесть метров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С новой антенной Эйфелева башня выросла с 324 метров в высоту до 330. Президент компании "Эйфелева башня" Жан-Франсуа Мартинс заявил Associated Press, что научный прогресс является неотъемлемой частью 133-летней истории "Железной леди" и на ней установлено большое количество радиопередатчиков.

Высота Эйфелевой башни составляла 312 метров, когда она была введена в эксплуатацию 31 марта 1889 года.

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