Яхту Медведчука арестовали в Хорватии

Полиция Хорватии арестовала яхту, принадлежащую народному депутату Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Судно Royal Romance было пришвартовано в порту города Риека, передает местная газета Novi list.

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По данным издания, причиной ареста стали санкции ЕС в отношении политиков и чиновников, связанных с властями России.

Судно Royal Romance имеет длину 92 метра и входит в список самых роскошных яхт в мире. Расходы на ее содержание составляют сумму в 15-20 миллионов долларов в год, что свидетельствует о «финансовой мощи» ее владельца, отмечает автор материала. Арест, наложенный на яхту, означает ее полную блокировку в порту.