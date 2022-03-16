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45 минут назад

Яхту Медведчука арестовали в Хорватии

Елена Прошина

Полиция Хорватии арестовала яхту, принадлежащую народному депутату Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Судно Royal Romance было пришвартовано в порту города Риека, передает местная газета Novi list.

Яхту Медведчука арестовали в Хорватии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, причиной ареста стали санкции ЕС в отношении политиков и чиновников, связанных с властями России.

Судно Royal Romance имеет длину 92 метра и входит в список самых роскошных яхт в мире. Расходы на ее содержание составляют сумму в 15-20 миллионов долларов в год, что свидетельствует о «финансовой мощи» ее владельца, отмечает автор материала. Арест, наложенный на яхту, означает ее полную блокировку в порту.

При этом в статье также говорится, что в Риеки помимо Royal Romance находится еще несколько судов состоятельных россиян. Их взяли на контроль в полиции в связи с поступающими угрозами в адрес яхт и их экипажей.

В мире,Виктор Медведчук,ЕС,
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