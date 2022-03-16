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10 минут назад

ЕСПЧ приостанавливает рассмотрение всех жалоб против России

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Европейский суд по правам человека приостанавливает рассмотрение всех жалоб против России после того, как страна перестала быть членом Совета Европы.

ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России
Фото: ReutersReuters

«Суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий настоящего Постановления для работы Суда», — говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

15 марта Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.

Комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в организации с 16 марта.

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