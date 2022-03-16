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20 минут назад

В Киеве заявили «о выходе на компромисс» на переговорах с Россией

Говорит МоскваГоворит Москва

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что изначально позиции сторон были разными, и российская сторона с начала переговоров была очень ультимативна.

В Киеве заявили «о выходе на компромисс» на переговорах с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Подоляк отметил, что сейчас стороны начинают выходить на какой-то компромисс.

После начала специальной военной операции России на Украине Москва и Киев встречались очно три раза. Сейчас делегации ежедневно ведут переговоры по видеосвязи.

Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

FT: Россия и Украина подготовили план по прекращению огня

Помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что главная цель России на переговорах совпадает с той, которая была поставлена в самом начале специальной военной операции — «мирная, свободная, независимая и нейтральная Украина».

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