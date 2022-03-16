В Киеве заявили «о выходе на компромисс» на переговорах с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что изначально позиции сторон были разными, и российская сторона с начала переговоров была очень ультимативна.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».
Подоляк отметил, что сейчас стороны начинают выходить на какой-то компромисс.
После начала специальной военной операции России на Украине Москва и Киев встречались очно три раза. Сейчас делегации ежедневно ведут переговоры по видеосвязи.
Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
Помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что главная цель России на переговорах совпадает с той, которая была поставлена в самом начале специальной военной операции — «мирная, свободная, независимая и нейтральная Украина».