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56 минут назад

Украина легализовала рынок криптовалюты

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который делает рынок цифровых валют в стране законным, сообщает ФАН.

Украина легализовала рынок криптовалюты
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины

«Сегодня президент подписал закон «о виртуальных активах». Запускаем легальный рынок виртуальных активов на Украине и выводим криптосектор из тени», — сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как подчеркнули в ведомстве, данная инициатива сделает законной работу зарубежных и украинских криптовалютных бирж. Банки же смогут открывать специальные счета для компаний, занимающихся операциями с биткоинами и альткоинами.

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