Украина легализовала рынок криптовалюты

«Сегодня президент подписал закон «о виртуальных активах». Запускаем легальный рынок виртуальных активов на Украине и выводим криптосектор из тени», — сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров .

Как подчеркнули в ведомстве, данная инициатива сделает законной работу зарубежных и украинских криптовалютных бирж. Банки же смогут открывать специальные счета для компаний, занимающихся операциями с биткоинами и альткоинами.