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27 минут назад

В ЛНР снова начнут принимать гривны

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление, разрешающее временное использование на территории ЛНР украинской гривны. Об этом сообщил министр финансов республики Евгений Мануйлов, передает «Интерфакс».

В ЛНР снова начнут принимать гривны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что, согласно постановлению правительства ЛНР, на территории республики в качестве средства платежа наравне с российским рублем снова начнут принимать наличную гривну. Исключение составят монеты украинской валюты. Все безналичные расчеты в ЛНР при этом будут автоматически конвертироваться и осуществляться в рублях.

Постановление правительства также обязывает предпринимателей указывать цены за товары и услуги в рублях и гривнах. Мануйлов уточнил, что они будут рассчитываться исходя из курса в размере 2,5 рубля за 1 гривну, а при определении цены в украинской валюте будет происходить округление до целых единиц в большую сторону.

В 2015 году бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий объявил о введении в республике мультивалютной финансовой системы расчетов. Она предусматривала хождение на территории региона как рубля, гривны и доллара, так и тех валют, которые «будут удобными». 1 марта 2017 года постановление правительства ЛНР утвердило в качестве основной валюты в республике российской рубль.

В мире,Игорь Плотницкий,
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