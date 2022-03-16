В ЛНР снова начнут принимать гривны

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление, разрешающее временное использование на территории ЛНР украинской гривны. Об этом сообщил министр финансов республики Евгений Мануйлов, передает «Интерфакс».

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Он отметил, что, согласно постановлению правительства ЛНР, на территории республики в качестве средства платежа наравне с российским рублем снова начнут принимать наличную гривну. Исключение составят монеты украинской валюты. Все безналичные расчеты в ЛНР при этом будут автоматически конвертироваться и осуществляться в рублях.

Постановление правительства также обязывает предпринимателей указывать цены за товары и услуги в рублях и гривнах. Мануйлов уточнил, что они будут рассчитываться исходя из курса в размере 2,5 рубля за 1 гривну, а при определении цены в украинской валюте будет происходить округление до целых единиц в большую сторону.