Министр юстиции ДНР посетил Волноваху

«К сожалению, сейчас здание юстиции в непригодном состоянии, но после разминирования и обследования мы его восстановим. К большому счастью, все что нам нужно для работы, сохранилось. Все архивы, документы исполнительной службы. Наша задача в кратчайшие сроки наладить полноценную работу всех подразделений Минюста ДНР», — заявил Сироватко.