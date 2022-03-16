Зеленский обратился к представителям американского бизнеса

«Я призываю вас делать больше. Нужны новые пакеты санкций, постоянно, каждую неделю, пока российская военная машина не остановится. Санкции нужны против каждого, на ком базируется этот режим. Мы предлагаем США наложить санкции на всех политиков Российской Федерации, которые остаются в своих кабинетах и не разрывают связей с теми, кто ответственен за агрессию», — заявил Зеленский, выступление которого транслировал The Washington Post.