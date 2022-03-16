Чавушоглу призвал положить конец кровопролитию на Украине

"Турция с самого начала кризиса на Украине придерживается четкой позиции. Мы всегда честно и искренне делились своими обеспокоенностями и критикой, призывали к здравому смыслу и диалогу, привлекали внимание к необходимости понижения напряженности и создания поля для дипломатии. С самого начала вкладываемся в обеспечение прекращения огня", - отметил он на пресс-конференции в среду по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.