В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

Чавушоглу призвал положить конец кровопролитию на Украине

ТАССТАСС

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что кровопролитию на Украине необходимо положить конец, гуманитарная ситуация в этой стране ухудшается.

Чавушоглу призвал положить конец кровопролитию на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Турция с самого начала кризиса на Украине придерживается четкой позиции. Мы всегда честно и искренне делились своими обеспокоенностями и критикой, призывали к здравому смыслу и диалогу, привлекали внимание к необходимости понижения напряженности и создания поля для дипломатии. С самого начала вкладываемся в обеспечение прекращения огня", - отметил он на пресс-конференции в среду по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Однако, к сожалению, с 24 февраля по сегодняшний день разруха и гуманитарная драма [на Украине] продолжают расти. Тысячи гражданских лиц погибли и более 3 млн человек покинули свою страну", - заметил Чавушоглу.

"Всему этому нужно положить конец. Нужно, чтобы [прекратилось] кровопролитие и слезы перестали литься. Мы всегда утверждали и будем утверждать, что в войнах победителей не бывает", - добавил глава МИД Турции.

В мире,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,МИД России,МИД Турции,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители