Чавушоглу призвал положить конец кровопролитию на Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что кровопролитию на Украине необходимо положить конец, гуманитарная ситуация в этой стране ухудшается.
"Турция с самого начала кризиса на Украине придерживается четкой позиции. Мы всегда честно и искренне делились своими обеспокоенностями и критикой, призывали к здравому смыслу и диалогу, привлекали внимание к необходимости понижения напряженности и создания поля для дипломатии. С самого начала вкладываемся в обеспечение прекращения огня", - отметил он на пресс-конференции в среду по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Однако, к сожалению, с 24 февраля по сегодняшний день разруха и гуманитарная драма [на Украине] продолжают расти. Тысячи гражданских лиц погибли и более 3 млн человек покинули свою страну", - заметил Чавушоглу.
"Всему этому нужно положить конец. Нужно, чтобы [прекратилось] кровопролитие и слезы перестали литься. Мы всегда утверждали и будем утверждать, что в войнах победителей не бывает", - добавил глава МИД Турции.