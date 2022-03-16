В Лондоне отменили аукцион русского искусства

Аукционные дома Sotheby's и Christie's подтвердили, что откажутся от проведения «русской недели» в Лондоне, передает ТАСС.

Фото: Horst Galuschka / Global Look Press Horst Galuschka / Global Look Press

По информации агентства, аукционы русского искусства отменили из-за кризиса на Украине. «Несмотря на то, что российский сегмент занимает небольшую часть общего объема продаж Christie's, мы берем на себя ответственность по реагированию на потребности наших клиентов и развитие геополитических событий», — рассказал ТАСС представитель аукционного дома. По его словам, они продолжат следить за ситуацией.

Так называемая «русская неделя» традиционно проходила в Лондоне два раза в год: с мая до конца июня и с начала ноября до конца декабря.