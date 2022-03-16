В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
46 минут назад

В Риге прошел марш памяти Латышского легиона СС

Lenta.ruLenta.ru

Более 100 человек вышли на марш памяти Латышского легиона СС, разгромленного Красной армией в годы Великой Отечественной войны. Видеозапись шествия опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

В Риге прошел марш памяти Латышского легиона СС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Марш памяти Латышского легиона СС ежегодно проходит в центре латвийской столицы 16 марта. Его участники ставят целью прославить действия коллаборационистов, которые 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией у города Остров в Псковской области.

В 2022 году мероприятие было официально запрещено городскими властями, но собравшиеся заявили, что колонна идет возложить цветы к памятнику Свободы. Ее возглавил лютеранский священник и лидеры консервативной партии «Национальное объединение». Шествие охраняла полиция.

Как отмечает Sputnik, в этот же день заявку на шествие подала организация Латвийский антинацистский комитет, однако рижская дума также отказала ему в проведении акции, опасаясь столкновений митингующих.

Ранее стало известно, что власти Латвии и Литвы переименовали столичные улицы, на которых расположены посольства России, в честь Украины. В частности, руководство Вильнюса переименовало безымянный переулок, где находится российская дипломатическая миссия, в улицу Героев Украины. Улица Антонияс, где расположено посольство Российской Федерации в Риге, теперь носит название Независимости Украины.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители