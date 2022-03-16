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1 час назад

В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса

Lenta.ruLenta.ru

Новый вариант коронавирусной инфекции, также известный как стелс-омикрон (BA.2), обнаружили в Израиле у двух пассажиров, вернувшихся из-за границы. Об этом пишет издание WION со ссылкой на местный Минздрав.

В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что у людей, прилетевших в страну, легкие симптомы — лихорадка и головная боль. О том, что они заражены новым штаммом, стало известно по итогам сделанных по прилете тестов.

Ученые из Дании обнаружили новую опасную мутацию в белке омикрон-варианта SARS-CoV-2 15 февраля. Ее назвали H78Y и нашли в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках больного. По мнению специалистов, новый вариант штамма BA.2, также называющийся стелс-омикроном, может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных.

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