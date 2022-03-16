В Польше назвали антироссийские санкции «дырявыми»

Польский евродепутат от партии «Право и справедливость» Рышард Легутко считает, что западные санкции против России оказались мощными, но «дырявыми». Об этом он заявил в эфире Polskie Radio.

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По его словам, некоторые страны опасаются, что антироссийские санкции ударят в первую очередь по их собственной экономике. Многие уже начали подсчитывать убытки. Легутко также озвучил мнение западных политиков о том, что в отличие от Украины Россию нельзя игнорировать, так как она играет важную роль в международной системе обеспечения безопасности.

«Мы находимся в состоянии экзальтации и говорим, что ничего не отдадим, однако нам все-таки придется что-то отдать, чтобы успокоить медведя», — цитирует евродепутата РИА Новости.

Легутко подчеркнул, что совсем скоро Россия снова получит возможность оказывать влияние на решения Запада.