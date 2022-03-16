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43 минуты назад

В Польше назвали антироссийские санкции «дырявыми»

Елена Прошина

Польский евродепутат от партии «Право и справедливость» Рышард Легутко считает, что западные санкции против России оказались мощными, но «дырявыми». Об этом он заявил в эфире Polskie Radio.

В Польше назвали антироссийские санкции «дырявыми»
Фото: ReutersReuters

По его словам, некоторые страны опасаются, что антироссийские санкции ударят в первую очередь по их собственной экономике. Многие уже начали подсчитывать убытки. Легутко также озвучил мнение западных политиков о том, что в отличие от Украины Россию нельзя игнорировать, так как она играет важную роль в международной системе обеспечения безопасности.

«Мы находимся в состоянии экзальтации и говорим, что ничего не отдадим, однако нам все-таки придется что-то отдать, чтобы успокоить медведя», — цитирует евродепутата РИА Новости.

Легутко подчеркнул, что совсем скоро Россия снова получит возможность оказывать влияние на решения Запада.

Ранее Евросоюз ввел новый пакет санкций против России. На этот раз в список попал миллиардер Роман Абрамович, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, предприниматели Герман Хан, миллиардеры Сулейман Керимов и Виктор Рашников.

Также под санкции попали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, российские журналисты Артем Шейнин и Дмитрий Куликов. Всего в списках значатся 15 физлиц и 9 организаций. Фигурантам замораживают активы в Евросоюзе, физлицам будут также запрещены поездки на территорию ЕС.

В мире,Артем Шейнин,Константин Эрнст,Александр Шохин,Виктор Рашников,Дмитрий Куликов,Александр Михеев,Роман Абрамович,Сулейман Керимов,Герман Хан,Рособоронэкспорт,Российский союз промышленников и предпринимателей,Партия "Право и справедливость",ЕС,Первый канал,
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