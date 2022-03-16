В Польше назвали антироссийские санкции «дырявыми»

Польский евродепутат от партии «Право и справедливость» Рышард Легутко считает, что западные санкции против России оказались мощными, но «дырявыми». Об этом он заявил в эфире Polskie Radio.
По его словам, некоторые страны опасаются, что антироссийские санкции ударят в первую очередь по их собственной экономике. Многие уже начали подсчитывать убытки. Легутко также озвучил мнение западных политиков о том, что в отличие от Украины Россию нельзя игнорировать, так как она играет важную роль в международной системе обеспечения безопасности.
«Мы находимся в состоянии экзальтации и говорим, что ничего не отдадим, однако нам все-таки придется что-то отдать, чтобы успокоить медведя», — цитирует евродепутата РИА Новости.
Легутко подчеркнул, что совсем скоро Россия снова получит возможность оказывать влияние на решения Запада.
Ранее Евросоюз ввел новый пакет санкций против России. На этот раз в список попал миллиардер Роман Абрамович, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, предприниматели Герман Хан, миллиардеры Сулейман Керимов и Виктор Рашников.
Также под санкции попали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, российские журналисты Артем Шейнин и Дмитрий Куликов. Всего в списках значатся 15 физлиц и 9 организаций. Фигурантам замораживают активы в Евросоюзе, физлицам будут также запрещены поездки на территорию ЕС.