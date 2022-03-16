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8 минут назад

Абрамович оказался неспособным платить за свой дом

Lenta.ruLenta.ru

Российский миллиардер Роман Абрамович оказался неспособным оплатить аренду участка, на котором стоит его дом в престижном районе Лондона Кенсингтон. Об этом сообщает РБК со ссылкой на британские таблоиды DailyStar и Daily Mail.

Абрамович оказался неспособным платить за свой дом
Фото: ТАССТАСС

Формально земля, где находится особняк, принадлежит монарху — бизнесмен должен ежегодно платить за нее около 10 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей) в казну Великобритании. Однако Абрамович не сможет этого сделать, после того как попал под санкции, и его активы на территории страны заморозили.

Речь идет об элитном доме 1848 года постройки, который расположен в садах Кенсингтонского дворца, недалеко от дома принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. По данным Daily Mail, в особняке 15 спален. В случае возникновения задолженности по аренде участка Абрамович рискует лишиться недвижимости.

10 марта Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича и других российских бизнесменов. Предпринимателям заморозили активы на территории страны, запретили сделки с британскими физическими и юридическими лицами, а также ограничили въезд на территорию Соединенного Королевства. Помимо этого, миллиардера коснулся запрет на владение, регистрацию, перемещение и использование морских и воздушных транспортных средств (яхты, личные самолеты и прочее).

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