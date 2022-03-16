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30 минут назад

Франция призналась в неспособности вести долгосрочную войну

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Франция не в состоянии вести долгосрочную войну и этот факт давно известен широкому кругу политиков, заявил глава комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон в эфире радио RFİ.

Франция призналась в неспособности вести долгосрочную войну
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, при возможной полномасштабной войне военных запасов Франции хватит всего на три-четыре дня – основная часть военного снаряжения передана в использовании военной группировке Бархане в Африке, остальные военные поставки ведутся с армейских складов, пишет агентство Анадолу.

Камбон также сравнил настоящее состояние Франции с началом второй мировой войны, когда армия потерпела поражение из-за нехватки военных ресурсов.

При этом ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил новый пакет ограничительных мер, которые, по его словам, начнут действовать с этого воскресенья.

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