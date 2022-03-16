СМИ: Китай окажет России экономическую помощь

Китай уже принял решение оказать России экономическую поддержку на фоне украинского кризиса и рассматривает возможность отправки в РФ боевых беспилотников. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел «интенсивную» семичасовую встречу в Риме со своим китайским коллегой Ян Цзечи. На этой встрече Салливан изложил аргументы Штатов против действий России на Украине. Он заявил, что Москва долгое время симулировала интерес к дипломатии, а на самом деле готовилась к боевым действиям.

«Это была напряженная семичасовая сессия, отражающая серьезность момента, а также наше стремление поддерживать открытые линии связи. Эта встреча была посвящена не обсуждению конкретных вопросов или результатов, а откровенному и прямому обмену мнениями», - заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Однако эти переговоры лишили американцев надежды, что китайское правительство передумает поддерживать Москву, пишет The Guardian.

«Ключ здесь в том, чтобы сначала заставить Китай пересчитать и переоценить свою позицию. Мы не видим признаков такой переоценки. Они уже решили, что будут оказывать экономическую и финансовую поддержку, и сегодня это подчеркнули. Вопрос в том, пойдут ли они дальше», - заявил еще один американский чиновник, знакомый с ходом дискуссии.

Один из собеседников The Guardian назвал поддержку России проектом Си Цзиньпина, который «полностью и принципиально» выступает за более тесное партнерство с Россией. По его словам, Си и Путина связывает общее мнение о Штатах как о деспотичной стране и они «полны решимости положить конец периоду глобального доминирования США».

По данным газеты, если Китай поддержит Россию в ее противостоянии с Западом, администрация Байдена переключит свое внимание на то, чтобы убедить союзников - особенно в Европе - пересмотреть свои отношения с Пекином.